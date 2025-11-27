День матери
27 ноября 2025 в 20:19

Путин дал Трампу один сигнал по его мирному плану

Путин допустил использование плана США по Украине в будущих договоренностях

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия допускает, что предложенный президентом США Дональдом Трампом план по Украине может стать базой для будущих договоренностей, заявил глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. По его словам, Москва готова обсуждать предложенные подходы, если они будут соответствовать ее интересам, передает пресс-служба Кремля.

В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей, — отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам. Однако такие договоренности сейчас юридически невозможны со стороны Киева, добавил он.

Путин уточнил, что Россия будет настаивать на международном признании положений будущего урегулирования. По его словам, решения, которые будут приняты, должны быть зафиксированы и подтверждены мировым сообществом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине. Он подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву. Вопреки утверждениям, Россия склонна к урегулированию кризиса и готова договариваться, отметил глава государства.

