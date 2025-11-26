Трамп рассказал о возможной серьезной уступке со стороны России Украине Трамп: само прекращение наступления ВС России стало бы уступкой Украине

Само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине, заявил президент США Дональд Трамп журналистам из пула Белого дома на борту своего самолета. Он направился во Флориду, чтоб провести там 27 ноября День благодарения.

Американский лидер подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву. Вопреки утверждениям, Россия склонна к урегулированию кризиса и готова договариваться, отметил он.

Это большие уступки: они прекращают боевые действия и не захватывают еще больше земель, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что Украина должна пойти на сделку по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта с Россией. По мнению Трампа, противостояние между странами может продолжаться годами. Он напомнил, что Россия намного превосходит Украину по численности вооруженных сил.

До этого американский лидер признался, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени. Трамп пояснил, что встреча станет возможной после согласования сделки по урегулированию конфликта или на финальной стадии ее обсуждения.