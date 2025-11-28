Путин обозначил позицию России по развитию отношений с Венгрией Путин: отношения Москвы и Будапешта продолжают укрепляться

Российско-венгерские отношения продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.

Я очень рад вас видеть. Мы с вами в контакте, по телефону разговариваем, и наши коллеги постоянно общаются. Мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться, — сказал Путин, обращаясь к Орбану.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о проведении встречи Путина с премьер-министром Венгрии в Москве 28 ноября. Представитель Кремля подтвердил соответствующие планы российского лидера.

Кроме того, Орбан сообщил, что главной целью его визита в Россию является обеспечение стабильных и экономически выгодных поставок энергетических ресурсов для своей страны. По его словам, этот вопрос станет центральной темой предстоящих переговоров с президентом РФ.