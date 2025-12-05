Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии Путин: новые договоренности придадут импульс отношениям Индии и России

Договоренности, достигнутые между Москвой и Нью-Дели, придадут импульс взаимоотношениям сторон, заявил президент России Владимир Путин, его речь опубликовала пресс-служба Кремля. В ходе торжественного приема от имени президента Индии Драупади Мурму российский лидер заявил, что принятое накануне с индийским премьером Нарендрой Моди программное заявление наметило масштабные планы по сотрудничеству двух стран в области политики, экономики, культуры и других сферах.

Уверен, что этот документ и другие достигнутые [в ходе переговоров] значительные договоренности придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей [РФ и Индии], — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Россия и Индия движутся рука об руку на пути к установлению справедливого многополярного мира. Отмечается, что Путин выступил на приеме в Президентском дворце в Нью-Дели.

Также помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил, что тема урегулирования ситуации на Украине могла быть одной из ключевых на переговорах Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Политики пообщались тет-а-тет вечером в четверг, 4 декабря.