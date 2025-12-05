ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:31

Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии

Путин: Россия и Индия стремятся к установлению справедливого многополярного мира

Владимир Путин и Драупади Мурму Владимир Путин и Драупади Мурму Фото: kremlin.ru/Игорь Журавлёв/РИА Новости
Россия и Индия движутся рука об руку на пути к установлению справедливого многополярного мира, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с индийским президентом Драупади Мурму. Торжественный прием по случаю государственного визита Путина в Индию проходит в Президентском дворце в Нью-Дели, передает пресс-служба Кремля.

Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мироустройства, — сказал глава государства.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил, что тема урегулирования ситуации на Украине могла быть одной из ключевых на переговорах Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Политики пообщались тет-а-тет вечером в четверг, 4 декабря.

До этого официальный канал президента России «Кремль. Новости» опубликовал кадры торжественного приема, который состоялся в Дели в честь государственного визита Владимира Путина. Прием проходил в Президентском дворце и был организован от имени президента Индии Драупади Мурму.

Россия
Владимир Путин
Индия
встречи
визиты
приемы
Нью-Дели
