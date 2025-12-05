Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время встречи

Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди Ушаков допустил, что тема Украины была одной из главных в беседе Путина и Моди

Тема урегулирования ситуации на Украине могла быть одной из ключевых на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, допустил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом. Политики пообщались тет-а-тет вечером в четверг, 4 декабря.

Когда руководители [РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди] обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одной из главных, — подчеркнул Ушаков.

По словам помощника главы государства, Москва поделилась с коллегами подробностями переговоров с США. Индийская сторона, отметил Ушаков, поддержала мирные усилия РФ по украинскому урегулированию и переговорному треку.

Ранее официальный канал российского лидера показал кадры торжественного приема, который прошел в Дели в честь государственного визита Путина. Прием организовала президент Индии Дроупади Мурму. Мероприятие прошло во дворце, а участие в нем, в том числе, приняли члены российской делегации.