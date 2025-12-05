ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:29

Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди

Ушаков допустил, что тема Украины была одной из главных в беседе Путина и Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время встречи Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время встречи Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ ТАСС
Читайте нас в Дзен

Тема урегулирования ситуации на Украине могла быть одной из ключевых на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, допустил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом. Политики пообщались тет-а-тет вечером в четверг, 4 декабря.

Когда руководители [РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди] обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одной из главных, — подчеркнул Ушаков.

По словам помощника главы государства, Москва поделилась с коллегами подробностями переговоров с США. Индийская сторона, отметил Ушаков, поддержала мирные усилия РФ по украинскому урегулированию и переговорному треку.

Ранее официальный канал российского лидера показал кадры торжественного приема, который прошел в Дели в честь государственного визита Путина. Прием организовала президент Индии Дроупади Мурму. Мероприятие прошло во дворце, а участие в нем, в том числе, приняли члены российской делегации.

Юрий Ушаков
Владимир Путин
Нарендра Моди
Индия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
Опубликованы кадры приема Путина у президента Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.