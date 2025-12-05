ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:19

Опубликованы кадры приема Путина у президента Индии

Владимир Путин и Нарендра Моди прибыли в резиденцию премьер-министра Индии Владимир Путин и Нарендра Моди прибыли в резиденцию премьер-министра Индии Фото: kremlin.ru
Кремль показал кадры торжественного приема, который состоялся в Дели в честь визита Владимира Путина, соответствующим видео пресс-служба поделилась в Telegram-канале. Прием проходил в Президентском дворце и был организован от имени президента Индии Дроупади Мурму.

На кадрах видно, как президент Путин сидит за столом рядом с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также другими членами российской делегации в окружении журналистов. Торжественный прием состоялся в рамках двухдневного визита российского лидера в Индию, который начался 4 декабря. В пятницу Путин также провел переговоры с Моди, а затем состоялась его отдельная беседа с президентом Индии.

Визит президента в Индию стал стратегическим подтверждением прочного российско-индийского партнерства, считает индийский юрист Хридай Сарма. Он отметил, что ключевыми результатами саммита стало подписание документов, гарантирующих бесперебойные поставки топлива для Нью-Дели, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производстве мочевины.

Индия
переговоры
Владимир Путин
Нарендра Моди
