ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:13

Раскрыт главный смысл визита Путина в Индию

Индийский юрист Сарма: Москва и Нью-Дели договорились о поставках топлива

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели Фото: Александр Казаков/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Визит президента РФ Владимира Путина в Индию стал стратегическим подтверждением прочного российско-индийского партнерства, заявил NEWS.ru индийский юрист Хридай Сарма. По его словам, ключевыми результатами встречи стало подписание документов о бесперебойных поставках топлива для Нью-Дели и сотрудничестве в сельском хозяйстве, что важно для обеих стран.

Ключевыми результатами саммита стали обещания России продолжить бесперебойные поставки топлива для экономики Индии и сотрудничество в производстве мочевины, удовлетворяющее критически важные энергетические и сельскохозяйственные потребности, — сказал Сарма.

По его словам, сотрудничество в сфере обороны и технологий остается ключевым, при этом Россия подтвердила свою роль ведущего поставщика вооружений и партнера Нью-Дели в модернизации вооруженных сил.

В стратегическом плане визит сигнализирует о намерении Москвы закрепить за Индией статус ключевого партнера в Азии. Эти соглашения позволяют обеим странам играть более весомую роль в развивающемся формате БРИКС+, способствуя формированию более сбалансированного и многополярного мирового порядка в предстоящие годы, — резюмировал Сарма.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Среди утвержденных документов есть соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и договоренность о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.

Россия
Индия
Владимир Путин
визиты
отношения стран
Павел Воробьев
П. Воробьев
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов РФ получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот
Хозяйка военторга заплатит штраф за скандинавские руны
«Готовы инвестировать»: Балицкий о бизнес-возможностях Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.