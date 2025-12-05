Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели

Раскрыт главный смысл визита Путина в Индию Индийский юрист Сарма: Москва и Нью-Дели договорились о поставках топлива

Визит президента РФ Владимира Путина в Индию стал стратегическим подтверждением прочного российско-индийского партнерства, заявил NEWS.ru индийский юрист Хридай Сарма. По его словам, ключевыми результатами встречи стало подписание документов о бесперебойных поставках топлива для Нью-Дели и сотрудничестве в сельском хозяйстве, что важно для обеих стран.

Ключевыми результатами саммита стали обещания России продолжить бесперебойные поставки топлива для экономики Индии и сотрудничество в производстве мочевины, удовлетворяющее критически важные энергетические и сельскохозяйственные потребности, — сказал Сарма.

По его словам, сотрудничество в сфере обороны и технологий остается ключевым, при этом Россия подтвердила свою роль ведущего поставщика вооружений и партнера Нью-Дели в модернизации вооруженных сил.

В стратегическом плане визит сигнализирует о намерении Москвы закрепить за Индией статус ключевого партнера в Азии. Эти соглашения позволяют обеим странам играть более весомую роль в развивающемся формате БРИКС+, способствуя формированию более сбалансированного и многополярного мирового порядка в предстоящие годы, — резюмировал Сарма.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Среди утвержденных документов есть соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и договоренность о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.