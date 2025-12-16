Новый год-2026
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню

Муляж взрывного устройства нашли в Успенской школе после нападения подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следователи обнаружили муляж взрывного устройства в школе в подмосковном Одинцово, где подросток напал с ножом на охранника и ученика, сообщила пресс-служба СК России. По месту жительства мальчика прошли обыски.

На месте обнаружен муляж взрывного устройства, — сказано в сообщении.

Школьник во время допроса признал вину и подробно рассказал о подготовке и обстоятельствах нападения. Сейчас следователи продолжают опрашивать свидетелей и устанавливать все детали произошедшего.

Мальчик в балаклаве и с ножом атаковал Успенскую школу утром 16 декабря. При нападении погиб ребенок. Им оказался четвероклассник, сын уборщицы в учебном заведении. Юноша также ранил охранника, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что подросток, напавший на Успенскую школу, планировал убить конкретную учительницу. Юноша искал преподавателя по всем кабинетам. Мальчик зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог. Предварительно, нападавший готовил план нескольких дней. За это время он написал манифест под названием «Мой гнев» и разослал документ на 11 страниц своим одноклассникам.

