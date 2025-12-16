Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды В Китае школьница пришла на помощь провалившемуся под лед мальчику

Ученица китайской школы Ли Цзятин, рискуя жизнью, спасла четырехлетнего мальчика, провалившегося под лед на озере в уезде Тунсинь, сообщает SCMP. Героический инцидент произошел при температуре около –5 градусов.

По данным издания, мать ребенка в панике вызвала спасателей и ждала их на берегу. В этот момент к ней подошла школьница. Рассудив, что ее небольшой вес позволяет попытаться помочь, она взяла длинную трубу и поползла по льду к тонущему мальчику. Однако лед не выдержал, и сама спасательница оказалась в ледяной воде.

К счастью, пожарные расчет прибыл оперативно и вытащил из полыньи обоих детей. Их немедленно укутали в теплые одеяла. Не назвав своего имени, школьница тихо ушла с места происшествия, убедившись, что с мальчиком все в порядке.

Позже личность героини была установлена. Ее отец узнал о поступке дочери лишь из соцсетей — дома она объяснила промокшую одежду тем, что ее обрызгала поливочная машина. Мужчина выразил гордость за смелость дочери, но также попросил ее в будущем в первую очередь думать о собственной безопасности.

Ранее в Новосибирской области девятилетнюю девочку наградили медалью «За проявленное мужество». Маленькая Рита Мучаева проявила героизм, спасая двух своих младших братьев во время пожара в их доме.