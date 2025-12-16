Новый год-2026
16 декабря 2025 в 15:18

ВС России сделали неожиданную находку после бегства «элиты» ВСУ в ДНР

МО: ВС России нашли командный пункт «Птах Мадьяра» с брошенными БПЛА

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Бойцы группировки войск «Центр» в освобожденном Красноармейске обнаружили брошенный командный пункт БПЛА считающегося элитным украинского подразделения «Птахи Мадьяра», сообщило Министерство обороны России. Спасаясь бегством, неприятель оставил десятки радиоуправляемых дронов, катушки с оптоволокном, боеприпасы, а также пульты и станции для управления беспилотниками.

В ходе осмотра домов и подвальных помещений освобожденного Красноармейска (ДНР) военнослужащие группировки войск «Центр» обнаружили бывший пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) сбежавших украинских неонацистов из так называемого элитного подразделения «Птахи Мадьяра» формирований ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили автомобиль с украинским личным составом и склад военного имущества на Северском направлении. Обнаружение и ликвидация данных целей были осуществлены с использованием разведывательных беспилотников и артиллерийских расчетов.

Кроме того, в ведомстве заявили, что за прошедшие сутки российские войска зачистили от украинских подразделений 120 строений в Димитрове на территории ДНР. Основные действия осуществлялись в микрорайонах Восточный и Западный.

