Раскрыто, почему решение ВС не дает Лурье право заехать в квартиру Долиной Адвокат Вербицкая: Лурье не заселится в квартиру Долиной без решения Мосгорсуда

Полина Лурье пока не может заехать в квартиру певицы Ларисы Долиной, поскольку вопрос о выселении продавца еще не решен, объяснила адвокат Юлия Вербицкая-Линник в комментарии NEWS.ru. По ее словам, после вердикта Верховного суда окончательное решение должен принять Московский городской суд.

Решение о выселении Долиной будет принимать Мосгорсуд. Лурье было отказано, (в иске на вселение. — NEWS.ru) и ВС в этой части решение предшествующих судов также отменил. Решение означает новое рассмотрение, — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Ранее Верховный суд России отменил все решения по делу о квартире Долиной. Дело о выселении артистки отправят на новое рассмотрение, поскольку прежние суды не учли важные обстоятельства. Право собственности остается за Лурье.

Адвокат певицы Мария Пухова на заседании заявила, что она действительно готова вернуть 112 млн рублей Лурье. Однако защита считает решение суда первой инстанции об отказе Лурье в компенсации обоснованным, поскольку формально она является потерпевшей от действий мошенников.