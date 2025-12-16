Раскрыто, за кем осталось право собственности на квартиру Долиной

Право собственности на квартиру, ранее принадлежавшую певице Ларисе Долиной, пока остается за покупательницей Полиной Лурье, такое решение вынес Верховный суд. Материалы по делу о спорной жилплощади отправили на рассмотрение в апелляционную инстанцию, передает корреспондент NEWS.ru.

Право собственности на жилое помещение остается за покупателем, — сказал судья.

Также судья пояснил, что Долину пока не будут выселять из квартиры. Это обусловлено тем, что до вынесения решения апелляционной инстанцией будут выясняться другие нюансы этого дела.

Ранее адвокат артистки Мария Пухова заявила, что сделку по продаже квартиры мог предотвратить всего один телефонный звонок. Правозащитница отметила, что сделка могла не состояться, если бы покупательница связалась с дочерью исполнительницы.

До этого Пухова говорила, что результаты двух судебных экспертиз по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы подтвердили, что артистка находилась в состоянии заблуждения и была неспособна противостоять действиям преступников. Юрист подчеркнула, что данные выводы имеют принципиальное значение для правильной оценки обстоятельств дела.