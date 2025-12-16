Новый год-2026
16 декабря 2025 в 17:29

Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной

Адвокат Пухова: звонок Лурье дочери Долиной мог отменить сделку с квартирой

Рассмотрение жалобы покупательницы квартиры певицы Долиной в Москве Рассмотрение жалобы покупательницы квартиры певицы Долиной в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сделку по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной мог предотвратить всего один телефонный звонок, к такому выводу пришла адвокат артистки Мария Пухова. Как передает корреспондент NEWS.ru из зала Верховного суда России, правозащитница отметила, что сделка могла не состояться, если бы покупательница Полина Лурье связалась с дочерью исполнительницы.

Никто не посчитал нужным связаться с матерью ребенка (дочерью Ларисы Долиной. — NEWS.ru). Один звонок — и не было бы ни этой сделки, ни этого судебного процесса, — сказала адвокат.

Долина продала свою московскую квартиру в центре города за 112 млн рублей. Полученные от продажи средства певица перевела мошенникам. Когда обман раскрылся, Долина обратилась с заявлением в полицию. Через судебное разбирательство ей удалось вернуть себе право на недвижимость. В результате этого 34-летняя покупательница лишилась жилья. Она также не смогла вернуть уплаченные за квартиру деньги.

Ранее Пухова говорила, что результаты двух судебных экспертиз по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы подтвердили, что артистка находилась в состоянии заблуждения и была неспособна противостоять действиям преступников. Юрист подчеркнула, что данные выводы имеют принципиальное значение для правильной оценки обстоятельств дела.

