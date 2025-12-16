Решение Верховного суда по делу Долиной: чья квартира, что получит Лурье

Верховный суд (ВС) РФ вынес решение по делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Что постановил суд, с чем осталась Долина и что получит Полина Лурье?

Какое решение принял Верховный суд по делу о квартире Долиной

Согласно решению суда, опубликованном в Telegram-канале органа, судебная коллегия по гражданским делам отменила ранее принятые судебные акты по делу Долиной — Лурье. Квартира в Хамовниках, проданная Долиной под влиянием мошенников, остается в собственности Лурье.

«Из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме. Это значит, что право собственности признано за Лурье», — сказал судья.

В ближайшее время нижестоящему суду предписано рассмотреть иск о принудительном выселении певицы из жилья. Решение вступает в силу немедленно.

«Дело в части требований о выселении продавца отправлено на новое рассмотрение, так как это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора», — добавил судья.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко расплакалась после оглашения решения ВС, а Полина обняла ее.

«Нам было трудно. Это было долго, нервно, но мы верили, что неправильные решения были вынесены. Верили в победу. Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть, спасибо за это Верховному суду», — сообщила Свириденко.

Полина Лурье и адвокат Светлана Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таким образом, ВС удовлетворил жалобу предпринимательницы Лурье. Ранее суды нижестоящих инстанций признали недействительной сделку купли-продажи пятикомнатной квартиры в Хамовниках, сохраняя ее за Долиной.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что у певицы теперь нет никаких шансов вернуть квартиру, собственницей которой по решению ВС является Лурье.

«Дело Долиной и Лурье затянется до конца января. Накал общественных страстей по ситуации с решением Верховного суда снизился. Когда Мосгорсуд пересмотрит по второму кругу на апелляции это дело, то решение сразу же вступит в силу, тогда Долина обязана будет освободить квартиру. Шансов на то, что певице вернется эта недвижимость, я не вижу никаких. Верховный суд в своем решении, скорее всего, расписал все таким образом, что у Московского городского суда по апелляции не будет никаких вариантов. Поэтому квартира будет за Лурье, а деньги будут за Долиной», — пояснил Багатурия.

Адвокат Сергей Жорин добавил, что победа Лурье в споре с Долиной может вернуть доверие россиян к судебной системе. По его словам, вердикт Верховного суда стал для людей настоящим подарком к Новому году.

«Без преувеличения можно сказать, что большая часть населения России ликует и искренне поздравляет Полину Лурье, в том числе и я. Потому что действительно в последнее время не хватает честных, законных и справедливых судебных решений, побольше бы их таких», — подчеркнул Жорин в беседе с NEWS.ru.

Как проходило заседание по делу о квартире Долиной

На заседании, которое проходило во вторник, 16 декабря, сторона Лурье проинформировала, что сделка купли-продажи с Долиной была оформлена без спешки, длилась около полутора месяцев. Лурье заявила, что квартиру покупала для себя и детей после развода, действовала последовательно. Она также настаивала на том, что Долина в момент продажи отдавала отчет в своих действиях. Адвокат женщины добавила, что они оспаривают сам факт заблуждения артистки: «Мы заявляем о том, что все ее действия были последовательные, осознанные, целенаправленные».

В своем иске Лурье потребовала снять с регистрационного учета Долину и выселить ее из квартиры, так как теперь собственник по документам она.

«Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно», — говорится в исковых материалах, зачитанных судьей.

На суде Лурье сообщила, что не получила от Долиной справку из психоневрологического диспансера (ПНД), при этом певица — преподаватель в институте, а педагогам раз в год положено проходить медосвидетельствование. Помимо этого, вызывала доверие и репутация Долиной, и ее статус народной артистки. Во время сделки Долина также сообщила Лурье, что у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом, а в выставленной на продажу квартире «ей тесно». Это подтверждает, что проданное ею жилье не является единственным.

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Адвокат Долиной Мария Пухова в свою очередь заявила, что артистка находилась в заблуждении относительно того, что сделка по продаже квартиры не является фиктивной, как ее убедили мошенники. Она также обвинила Лурье в неосмотрительности: при покупке жилья она «не позвонила дочке певицы и не уточнила, почему в квартире прописана внучка артистки». Лурье также якобы должна была заподозрить мошенничество из-за просьбы Долиной расплатиться за жилье наличными, а также потребовать справку из ПНД или же отказаться от покупки. Две экспертизы, по ее словам, подтвердили факт заблуждения Долиной в момент заключения сделки.

Помимо этого, Пухова заявила, что квартира в Хамовниках — единственное жилье певицы, и возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.

