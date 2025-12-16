Киркорова объявили в розыск на Украине: за что, отношения с Зеленским

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск певца Филиппа Киркорова, свидетельствуют данные МВД страны. Что об этом известно, что Киркоров говорил об Украине и ее президенте Владимире Зеленском?

За что Киркорова объявили в розыск на Украине

Информация о певце была внесена в базу 30 октября. 28 октября СБУ заочно предъявила Киркорову обвинение в связи с выступлениями в Крыму и ДНР.

В ведомстве напомнили, что артист регулярно участвовал в мероприятиях в регионах, которые Киев считает своими. Кроме того, 18 марта 2021 года Киркоров выступил на митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России. Все это украинские правоохранительные органы назвали «нанесением вреда национальным интересам Украины».

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская прокомментировала объявление Киркорова в розыск на Украине.

«Филипп Бедросович [Киркоров] еще отдыхает после выступления, так что не слышал об [объявлении его в розыск на Украине]. Но я уверена, что он эти бредни комментировать не будет», — сказала Успенская NEWS.ru.

Что Киркоров говорил об Украине и Зеленском

Киркоров с 2022 года находится под санкциями Киева, был лишен украинских государственных наград. 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека признал его ответственным за действия, которые якобы подрывают независимость Украины.

Комментируя санкции Украины, Киркоров публиковал в своем блоге видео из клипа на песню «Просто подари». В нем есть кадры из фильма «Любовь в большом городе», где вместе с Киркоровым снимался Зеленский.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу», — заявил Киркоров в описании к видео.

Он добавил, что «фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки», не позволяют другим людям услышать «своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения». В ответ на включение в санкционный список Киркоров сказал, что ему повезло: «Запретили всего лишь мои песни».

Его отец Бедрос Киркоров более жестко высказывался о ситуации на Украине.

«Я хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои рты, пусть сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно», — говорил он.

Певец также подчеркивал, что у России были веские основания для начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР, и отмечал, что полностью ее поддерживает.

