Королевская семья Британии: новости, Карл III пригласит Гарри на Рождество?

Король Карл III рассматривает возможность пригласить на Рождество принца Гарри и Меган Маркл, так как это может стать «последним шансом на примирение семьи», пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 16 декабря?

Пригласит ли Карл III Гарри на Рождество

По словам королевских инсайдеров, несмотря на улучшение здоровья Карла III, он считает, что это может быть его последнее Рождество, и поэтому может попытаться собрать всю семью вместе, вернув Гарри и Меган, «пусть даже ненадолго».

«Несмотря на позитивные новости о состоянии его здоровья, он понимает, что ситуация может ухудшиться. Растет ощущение, что король руководствуется скорее пониманием своей смертности, чем королевским протоколом», — рассказал источник.

Некоторые высокопоставленные помощники дворца опасаются медийного эффекта от приглашения герцогов Сассекских на мероприятие.

«Присутствие Сассекских неизбежно стало бы серьезным отвлекающим фактором. Даже их короткое появление заняло бы первые полосы газет и могло бы омрачить то, что должно быть частным семейным торжеством. Главный страх — это новые споры в самый неподходящий момент», — пояснил один из них.

Другой источник отметил, что приглашение принца Гарри и его семьи «не исключено полностью».

«Всегда существовало ощущение, что со стороны монарха дверь никогда не была полностью закрыта», — сказал он.

Помешать этому, правда, может старший сын короля принц Уильям, который находится в напряженных отношениях с Гарри и не хочет его возвращения в семью.

Как Маркл вставила палки в колеса Карлу III

Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению королевских наблюдателей, Маркл сделала недружественный шаг в сторону Карла III, когда тот объявил о выздоровлении от рака. За несколько часов до его выступления жена принца Гарри заявила, что они выступают исполнительными продюсерами документального фильма о девочках-скаутах, продающих печенье.

Источники, близкие ко дворцу, назвали поведение Меган «крайне циничным» и «неуместным».

«Выбор времени (объявления о фильме. — NEWS.ru) выглядит крайне эгоистичным. Сам проект неплох, но он неизбежно отвлекает внимание от важного и обнадеживающего момента для короля», — сказал инсайдер.

Другой источник добавил: «Это крайне цинично и бестактно, и кажется, что это было сделано специально, чтобы отвлечь внимание от заявления Карла III. Она фактически попыталась перехватить инициативу, поскольку все знали, что он выступит с заявлением, за несколько часов до этого, так как об этом объявили мировые СМИ».

77-летний монарх выступил со своим обращением 12 декабря и подчеркнул важность программ ранней диагностики и скрининга для спасения людей от рака.

«Ранняя диагностика, без сомнения, спасает жизни. Я также знаю, насколько это помогло мне в моем случае, позволив мне продолжать вести полноценную и активную жизнь, даже проходя лечение», — отметил Карл III.

