Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:06

Королевская семья Британии: новости, Карл III пригласит Гарри на Рождество?

Карл III Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Король Карл III рассматривает возможность пригласить на Рождество принца Гарри и Меган Маркл, так как это может стать «последним шансом на примирение семьи», пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 16 декабря?

Пригласит ли Карл III Гарри на Рождество

По словам королевских инсайдеров, несмотря на улучшение здоровья Карла III, он считает, что это может быть его последнее Рождество, и поэтому может попытаться собрать всю семью вместе, вернув Гарри и Меган, «пусть даже ненадолго».

«Несмотря на позитивные новости о состоянии его здоровья, он понимает, что ситуация может ухудшиться. Растет ощущение, что король руководствуется скорее пониманием своей смертности, чем королевским протоколом», — рассказал источник.

Некоторые высокопоставленные помощники дворца опасаются медийного эффекта от приглашения герцогов Сассекских на мероприятие.

«Присутствие Сассекских неизбежно стало бы серьезным отвлекающим фактором. Даже их короткое появление заняло бы первые полосы газет и могло бы омрачить то, что должно быть частным семейным торжеством. Главный страх — это новые споры в самый неподходящий момент», — пояснил один из них.

Другой источник отметил, что приглашение принца Гарри и его семьи «не исключено полностью».

«Всегда существовало ощущение, что со стороны монарха дверь никогда не была полностью закрыта», — сказал он.

Помешать этому, правда, может старший сын короля принц Уильям, который находится в напряженных отношениях с Гарри и не хочет его возвращения в семью.

Как Маркл вставила палки в колеса Карлу III

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению королевских наблюдателей, Маркл сделала недружественный шаг в сторону Карла III, когда тот объявил о выздоровлении от рака. За несколько часов до его выступления жена принца Гарри заявила, что они выступают исполнительными продюсерами документального фильма о девочках-скаутах, продающих печенье.

Источники, близкие ко дворцу, назвали поведение Меган «крайне циничным» и «неуместным».

«Выбор времени (объявления о фильме. — NEWS.ru) выглядит крайне эгоистичным. Сам проект неплох, но он неизбежно отвлекает внимание от важного и обнадеживающего момента для короля», — сказал инсайдер.

Другой источник добавил: «Это крайне цинично и бестактно, и кажется, что это было сделано специально, чтобы отвлечь внимание от заявления Карла III. Она фактически попыталась перехватить инициативу, поскольку все знали, что он выступит с заявлением, за несколько часов до этого, так как об этом объявили мировые СМИ».

77-летний монарх выступил со своим обращением 12 декабря и подчеркнул важность программ ранней диагностики и скрининга для спасения людей от рака.

«Ранняя диагностика, без сомнения, спасает жизни. Я также знаю, насколько это помогло мне в моем случае, позволив мне продолжать вести полноценную и активную жизнь, даже проходя лечение», — отметил Карл III.

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 16 декабря: в столицу вернулась оттепель?

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Атака СБУ на базу ЧФ в Новороссийске: судьба подлодки, заявление МО РФ

Меган Маркл
новости
Карл III
Рождество
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины
«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.