Погода в Москве во вторник, 16 декабря: в столицу вернулась оттепель?

В Москву вернулась оттепель, уже сегодня температура воздуха повысится до плюсовых значений, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что известно о погоде в столице во вторник, 16 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 16 декабря

По словам синоптика, понедельник, 15 декабря, был заключительным морозным днем на этой неделе, когда столбики термометров показали минус 4–6 градусов. В ночь на вторник, 16 декабря, в Москве была аналогичная температура, а в Подмосковье местами она составила до минус 8 градусов. Днем в столице потеплеет до плюс 2 градусов, по области — до минус 1 — плюс 2 градусов. Позднякова также прогнозирует небольшие осадки, гололед.

В последующие дни, продолжила она, существенных осадков не ожидается. В ночные часы будет от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем — от минус 1 до плюс 4, что значительно превышает климатическую норму для этого периода.

«Ветер уже сменится на более теплый юго-западный и западный. Погоду будет определять северная периферия антициклона с юга. Поэтому погода у нас будет вновь оттепельная, градусов на 5-6 температурный режим будет выше климатической нормы», — сообщила синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 16 декабря в Москве ожидается ледяной дождь. При этом он подтвердил, что в столицу пришла оттепель.

«В течение дня скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, сопровождаемого снегопадом, переходящим мозаично в ледяной дождь и обычный дождь — прогнозируется до пяти миллиметров осадков. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Максимальный термометр покажет 0 — плюс 3 градуса. Атмосферное давление понизится до 749 мм рт. ст.», — написал Тишковец.

Его коллега Михаил Леус отметил, что оттепель в столичном регионе продлится минимум до середины третьей декады декабря.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 16 декабря

По информации Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние теплого сектора североатлантического циклона. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон прогнозируется на 5-6 градусов выше климатической нормы, что соответствует началу ноября.

Температура воздуха составит плюс 4–6 градусов, в Ленинградской области — плюс 1–6 градусов. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 17 декабря, небольшие дожди, ночью плюс 3–5 градусов, днем плюс 3–5 градусов.

