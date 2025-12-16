Силы ЕС на Украине, атака дронов на Кубань: новости СВО к утру 16 декабря

Вооруженные силы России ведут активное наступление на Запорожском направлении, лидеры ЕС выступили с заявлением об отправке на Украину многонационального контингента, локальный режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Афипском Краснодарского края после атаки БПЛА. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Стало известно о продвижении группировки «Восток» в районе Гуляйполя

Подразделения группировки войск «Восток» ведут активное наступление на Запорожском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. Боец ВС РФ с позывным Егерь добавил, что продвижение российских войск проходит в районе Гуляйполя.

Минобороны подчеркнуло, что операция по освобождению Гуляйполя продолжается в плановом режиме. Штурмовые подразделения методично подавляют огневые точки противника, развивая успех на смежных участках фронта, заключили в ведомстве.

Лидеры ЕС захотели отправить на Украину многонациональные силы

Лидеры ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, следует из документа. Среди пунктов предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.

Далее перечисляются шесть пунктов, которые «могли бы быть включены» в проект. Так, в качестве гарантий Киеву лидерами ЕС согласован пункт об интернациональных силах при поддержке США, которые получат право проводить операции на Украине.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Бывший министр спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском

Бывший руководитель Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин погиб в зоне боевых действий, сообщил врио министра спорта и туризма региона Евгений Ширшов в Telegram-канале. Его смерть наступила во время выполнения боевой задачи в районе Красноармейска.

Ширшов отметил, что с самого начала операции Мишин встал на защиту Отечества, проявив мужество и стойкость на передовой. Глава ведомства также подчеркнул, что энергия и преданность бывшего министра стали основой для всего спортивного движения в республике.

ВМФ РФ раскрыл правду о якобы уничтоженной украинцами подводной лодке

Украинские спецслужбы распространили заведомо ложную информацию о диверсии на стратегическом объекте Черноморского флота, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев. По его словам, Минобороны официально опровергло утверждение об уничтожении одной из российских подводных лодок.

Он также подчеркнул, что ни один корабль или подводная лодка, а также их экипажи не получили никаких повреждений в результате данного инцидента. Все военные суда, дислоцированные в бухте Новороссийской базы, несут службу в установленном штатном режиме.

Власти Кубани объявили локальный режим ЧС в поселке после атаки БПЛА

Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Афипском Краснодарского края после атаки украинских беспилотников, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале. Режим необходим для предоставления выплат пострадавшим жителям.

По данным оперативного штаба, в результате атаки в поселке Афипском пострадали 17 домовладений. В жилых зданиях выбиты окна, в отдельных домах зафиксированы повреждения кровли и входных дверей. Власти региона сообщили, что размер выплат составит по 15 тыс. рублей на одного человека.

