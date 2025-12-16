Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 03:50

Лидеры ЕС захотели отправить на Украину многонациональные силы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидеры ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, следует из документа. Среди пунктов предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек, передает Sky News.

Оно будет содействовать восстановлению Вооруженных сил Украины, в обеспечении безопасности воздушного пространства Украины и более безопасным морям, включая проведение операций на территории Украины, — говорится в публикации.

Далее перечисляются шесть пунктов, которые «могли бы быть включены» в проект. Так, что в качестве гарантий Киеву лидерами ЕС согласован пункт об интернациональных силах при поддержке США, которые получат право проводить операции на Украине.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества. Документ насчитывает 10 пунктов. В Берлине планируют на регулярной основе консультироваться по вопросам вооружений на уровне военных ведомств, расширить присутствие бизнеса из ФРГ в области вооружений и создать координационное бюро оборонной промышленности Украины.

Тем временем экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездка украинского президента в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом. Он считает, что Зеленский и его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирных инициатив США.

