«Почистили себе память»: глава НАТО призывает к войне с РФ, реакция Москвы

Генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к войне с РФ и увеличивать финансирование Альянса. Российские официальные лица и эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что у европейцев напрочь отшибло историческую память. Почему европейские элиты старательно вычистили из собственного сознания воспоминания о Второй мировой и насколько реальна перспектива полномасштабного конфликта России и НАТО с применением ядерного оружия — в материале NEWS.ru.

Почему Европа хочет новой большой войны?

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал активнее готовиться к войне с Россией. По его словам, Альянсу необходимо достичь целевых оборонных возможностей, «чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас». Он выразил уверенность, что Европа должна готовиться к войне, «подобной той, которую пережили их деды».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Рютте, отметил, что он, по всей видимости, говорит от лица тех поколений, которые успели забыть об ужасах Второй мировой войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь предупредил, что за подобные высказывания генсек НАТО может лишиться поста. «Слова Марка Рютте вызывают тревогу, потому что, помимо напоминания об ужасах войны прошлого, они также противоречат тому, что говорят американцы. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?» — сказал Орбан.

Вычеркивание из памяти европейцев Второй мировой и ужасов нацизма, хоть и печально, но вполне логично и объясняется огромным психологическим дискомфортом, который Европа испытывает по поводу тех событий, указал в беседе с NEWS.ru историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Европейцам для внутреннего психологического комфорта как лидеров, так и общественного мнения было очень нужно эту память почистить», — заявил эксперт.

По мнению Мзареулова, отчасти ответственность за эту «забывчивость» Запада лежит и на России. «Мы помогли им „забыть“ про их темное историческое прошлое в ельцинские времена. Вспомним все наши „покаяния“ по поводу локальных конфликтов 1939−1941 годов, что считывалось всеми как фактическое признание и своей вины, и таким образом обеление Гитлера и режима Третьего рейха», — пояснил историк.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом Фото: РИА Новости

Философ и культуролог Анна Сысоева полагает, что сам по себе исторический опыт в контексте Второй мировой кардинально отличается для России и Европы.

«Для нас Вторая мировая более травматичная вещь, поскольку мы потеряли десятки миллионов человек, но и более консолидирующая, потому что в итоге, невзирая ни на что, мы одержали победу. У Европы для этой войны нет ни консолидирующего контекста, ни контекста катастрофических жертв», — подчеркнула она в разговоре с NEWS.ru.

Современные политические реалии тоже стимулируют Запад забыть о Второй мировой войне, ее причинах, последствиях и итогах. Один из факторов заключается в том, что для Европы Россия сейчас — безусловный враг, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«А если Россия — враг, как же так получилось, что этот враг в прошлом спас Европу и европейцев от нацистской чумы? Если проводить подобные исторические параллели, то у европейского населения могут появиться очень „ненужные“ вопросы к собственному политическому руководству. Поэтому нужно изъять из массового сознания всю память о тех событиях, особенно связанную с ролью Советской России», — отметила Сысоева.

Насколько реальна война РФ с Европой и как она будет проходить?

По мнению Мзареулова, крупномасштабный вооруженный конфликт РФ и Европы вполне реален. «Война с Европой, а вернее, Европы с нами, поскольку мы нападать не хотим и не планируем, очень возможна. Мы находимся не так далеко от нее. Первые такты ее действительно могут быть неядерными. Но если на этом Запад не остановится, то очень вероятен переход этой грани», — сказал эксперт.

По его словам, проблема в том, что самые агрессивно настроенные представители Европы не понимают или не хотят верить, что дело может дойти до применения ядерного оружия.

«Самые агрессивные наши соседи — это Прибалтика и Польша. Если военный вес Прибалтики ничтожен, то у Польши все же имеется неплохая армия и достаточное количество военной техники для развязывания локального конфликта. В Варшаве вероятность ядерного сценария находится за пределами их стратегического кругозора. Они не понимают, что в случае полномасштабного конфликта та же сильная и подготовленная армия будет уничтожаться именно российскими стратегическими вооружениями», — подчеркнул историк.

Польские войска Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сысоева надеется, что, несмотря на агрессивную риторику ЕС и НАТО, в ближайшей перспективе дело до полномасштабной войны не дойдет. И причина здесь во внутреннем состоянии Старого Света.

«Если обратиться к опыту войн Европы с Россией в прошлом, то во главе таких кампаний всегда стоял жесткий и харизматичный лидер, который подчинял себе всех остальных. Возьмите что исторический путь Наполеона, что Гитлера. Сейчас в Европе нет даже намека на такую фигуру. Более того, внутренние противоречия там усиливаются не просто с каждым годом, а, наверное, с каждым днем. В силу этого Запад в обозримой перспективе такого лидера породить просто не в состоянии», — уверена она.

Даже наличие общего врага в лице России не останавливает Европу от того, чтобы «пожирать саму себя» в смысле экономики, внутренней и отчасти внешней политики, добавила Сысоева.

Что может остудить европейских русофобов

Нынешнее состояние ЕС и европейской части НАТО можно охарактеризовать как «управленческий бардак», указал Мзареулов.

«Мы сейчас наблюдаем достаточно хаотические движения очень разнонаправленных европейских групп влияния. О единой политической воле Европы речи уже не идет. Но пугает то, что на фоне этого бардака все громче звучат максимально недружественные и не понимающие последствий развязывания полномасштабного конфликта с Россией голоса. Поэтому я и не исключаю дальнейшую эскалацию», — пояснил историк спецслужб.

По его мнению, если не остановить полностью, то существенно замедлить темпы этой эскалации может окончание СВО. На тех условиях, которые Россия считает для себя ключевыми.

«При таком развитии событий наиболее алармистские элементы в Европе и США можно будет вынести за скобки. Воевать с Россией, которая добивается своих целей вопреки всему, — это не то же самое, что убеждать в необходимости войны со страной, которая то ли „увязла в конфликте на Украине“, то ли вообще уже много лет как живет с „порванной в клочья экономикой“», — отметил эксперт.

Учения НАТО Фото: Staff Sgt. Matthew A. Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Сысоевой, в Европе имеется разумное меньшинство, которое не хочет войны с Россией и предостерегает от этого правящие элиты. Но оно сейчас ни на что не влияет.

«У этого меньшинства сейчас нет реальных власти и ресурсов, поэтому свое мнение они будут держать при себе. Европейскому политическому мейнстриму, напротив, выгодно поддерживать образ врага в лице России. Хотя бы для того, чтобы в случае непосредственного конфликта позволить себе максимально людоедское отношение к нам», — заключила культуролог.

Читайте также:

«НАТО — блеф, ЕС — фикция»: конец Украины обернется крахом для всего Запада

Родня в РФ, но «топит» за Украину: что скрывает премьер Литвы Ругинене

Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу