В Европе пророчат отставку Рютте после его слов о России Орбан усомнился, что Рютте сможет удержать пост генсека НАТО после слов о России

Генсек НАТО Марк Рютте может не сохранить свой пост после его заявления о возможной войне Альянса с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner. По его мнению, позиция Европы сильно отличается от позиции администрации президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что внутри НАТО впервые сложилась ситуация, когда «Америка хочет мира, а Европа хочет войны».

Слова Марка Рютте вызывают тревогу, потому что, помимо напоминания об ужасах войны прошлого, они также противоречат тому, что говорят американцы. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост? — отметил Орбан.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Рютте, заявляя о важности подготовки Альянса к войне с Россией, говорит от лица поколения, которое забыло об ужасах Второй мировой войны. Так он прокомментировал призыв генсека «готовиться к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды».

Ранее Рютте заявил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Он отметил, что речь идет о якобы возможности нападения России на ЕС.