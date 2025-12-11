Европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости. Речь идет о якобы возможности нападения России на ЕС, уточнил он во время пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

У США были ожидания, что мы будем тратить больше, как минимум столько же, сколько тратят они, не потому, что мы все должны тратить одинаково, а потому, что нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас, — отметил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении России. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать активы России.

До этого сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.