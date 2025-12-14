В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявляя о важности подготовки Альянса к войне с Россией, говорит от лица поколения, которое забыло об ужасах Второй мировой войны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв генсека «готовиться к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды».

Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война, — отметил Песков.

Ранее специальный представитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале разместил изображение Короля ночи из «Игры престолов», сравнив с этим персонажем Рютте. Таким образом он отреагировал на слова главы Альянса о готовности к войне.

Ранее Рютте заявил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Речь идет о якобы возможности нападения России на ЕС, уточнил он во время пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.