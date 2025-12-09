Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия

Минск имеет полное взаимопонимание с Москвой по вопросу размещения ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, российская сторона также оказывает поддержку республике.

Мы имеем полное взаимопонимание и поддержку России. Поэтому мы вместе и будем стараться защитить нашу страну, — сказал белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что вопрос о возврате ядерного оружия поднялся вследствие интенсификации агрессивной риторики Запада в отношении Белоруссии. Республика приняла решение о размещении на боевое дежурство самых передовых комплексов российского производства.

Лукашенко также признал, что обстановка на белорусско-украинском рубеже требует продолжения укрепления пограничной инфраструктуры. По его словам, республике приходится возводить новые заставы и усиливать вооружение личного состава пограничной службы.

Что касается попыток США содействовать разрешению украинского конфликта, Лукашенко оценил их усилия положительно. Глава государства также отметил, что президент Дональд Трамп искренне стремится к прекращению боевых действий.