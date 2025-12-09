Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе

Обстановка на белорусско-украинском рубеже требует продолжения укрепления пограничной инфраструктуры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает БелТА, республике приходится возводить новые заставы и усиливать вооружение личного состава пограничной службы.

Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши, — отметил Лукашенко.

Он указал на необходимость решения множества вопросов в оперативном порядке, включая обустройство участков, заброшенных с украинской стороны. Президент добавил, что за первой линией обороны, которую составляют пограничники, приходится размещать армейские подразделения. Белорусский лидер констатировал, что эти меры отвлекают не только внимание руководства, но и значительные материальные ресурсы страны.

Ранее Лукашенко положительно оценил попытки США содействовать разрешению украинского конфликта. Глава Белоруссии также отметил, что американский лидер Дональд Трамп, по его мнению, искренне стремится к прекращению боевых действий.