Родня в РФ, но «топит» за Украину: что скрывает премьер Литвы Ругинене

Евросоюз готовит санкции против Белоруссии из-за метеозондов в небе над Литвой. При этом правительство прибалтийской республики до сих пор не решило, планирует ли закрывать границу с соседней страной, — премьер Инга Ругинене подает противоречивые сигналы. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: причины непоследовательной политики Вильнюса стоит поискать в биографии и личности главы кабмина. Что известно о Ругинене и почему ее решения вызывают все больше вопросов — в материале NEWS.ru.

Что происходит между Литвой и Белоруссией

В конце октября литовские власти объявили о закрытии пунктов пропуска на границе с Белоруссией, что привело к задержке тысяч грузовых машин, следовавших в Прибалтику. Формальной причиной для этого назвали активизацию контрабандных поставок сигарет в Литву — Вильнюс утверждает, что контрабандисты используют для перевозки грузов метеозонды и это периодически нарушает работу столичного аэропорта. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил вдобавок ограничить и российский транзит в Калининградскую область.

Минск сначала заблокировал возможность передвижения литовских фур, а затем разрешил выехать из Белоруссии их водителям, которые оставили машины на спецстоянках. 20 ноября власти Литвы вновь открыли границу, однако уже 24-го Инга Ругинене опять пригрозила ее закрытием.

1 декабря стало известно, что Еврокомиссия с подачи Литвы готовит новые санкции против Белоруссии из-за «гибридных атак» на Прибалтику. А Ругинене тем временем вновь передумала закрывать КПП: ее представитель Игнас Добровольскас сообщил, что вместо этого Вильнюс сосредоточится на «помощи людям и бизнесу».

Политолог Виктор Сухотин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что сегодня Литва старается следовать в фарватере общеевропейской повестки — с этим и связаны противоречивые заявления Вильнюса.

«Госпожа Ругинене фактически связана по рукам и ногам в своей риторике и политике. У Литвы долго получалось быть самым умеренным из „прибалтийских тигров“, отделываясь громкими заявлениями. До закрытия границ дело не доходило, но с 2014 года периодически на границе Литвы с Калининградом и Литвы с Белоруссией возникали ситуации, когда литовцы намеренно включали подчеркнуто неторопливую бюрократию, организуя гигантские заторы из грузовиков», — напомнил он.

Однако теперь этого недостаточно, чтобы продемонстрировать лояльность Брюсселю. Поэтому как нельзя кстати пришлась история с воздушными шарами, пояснил Сухотин.

«Нужно понимать, что эта контрабанда — часть общеевропейской организованной преступности. И как только Литва закрыла пропускные пункты, ее организаторы нашли обходной и максимально проблематичный для официальных литовских властей путь. Шары затрудняют авиасообщение Вильнюса. Ну, значит, надо открывать пункты, чтобы контрабанда ехала по земле, а не мешала самолетам», — иронизирует эксперт.

Кто такая Инга Ругинене

Ругинене родилась 24 мая 1981 года в городе Тракай Литовской ССР. В середине 2000-х она окончила Вильнюсский университет, получив степень магистра общественного здравоохранения, а в 2015-м стала бакалавром лесного хозяйства в Каунасском колледже. С 2005 по 2008 год работала специалистом по общественному здравоохранению в Государственном центре охраны окружающей среды, затем — менеджером в строительной компании.

В 2012 году Ругинене получила пост зампреда Федерации профсоюзов работников леса и лесной промышленности Литвы, спустя два года — председателя этой организации. До 2024 года успела сменить еще несколько руководящих профсоюзных должностей, пока не была избрана в литовский сейм по спискам Социал-демократической партии. Год назад Ругинене стала министром труда и соцзащиты, а в августе — премьером Литвы.

Ругинене не скрывает, что у нее русские корни. Более того — незадолго до ее назначения главой кабмина литовские СМИ выяснили, что политик посещала Россию в 2015 и 2018 годах — то есть после вхождения Крыма в состав страны. Ругинене не стала отпираться.

«Не знаю, должно ли мне быть стыдно, что в тот период у меня были частные визиты к дальним родственникам. Тогда было одно время, сейчас другое», — сказала она.

По словам доктора экономических наук исполнительного директора Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко профессора Николая Межевича, ничего удивительного в такой ситуации нет.

«Наиболее активные русофобы, как правило, имеют бизнес, родственников и тесные связи с Российской Федерацией, что не мешает им быть русофобами. Это параллельные процессы, как рельсы на железной дороге», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Что Ругинене говорит об Украине

Несмотря на наличие родственников в России, Ругинене открыто заявляет о своей поддержке Украины. После своего избрания она заявила, что новое правительство Литвы будет помогать этой стране до ее «победы», а в октябре посетила Киев, где назвала Украину «лидером в области инноваций оборонной промышленности».

Межевич отмечает: судя по биографии, публичным высказываниям и действиям, Ругинене — типичный представитель новой волны европейских политиков и не сильно отличается в этом смысле от премьера Финляндии Санны Марин, «затащившей традиционно нейтральную страну в НАТО».

«Посмотрите на Марин — она дочь алкоголика, папа пил не по-фински, а даже хуже, ушел из семьи. И вот выросла такая дочка. Все про нее прекрасно все понимают, как и про интеллектуальный потенциал госпожи Ругинене. Но это не помешало „девочкам“ вырасти и стать премьер-министрами», — подчеркнул политолог.

Ничего хорошего России от литовского премьера ждать не стоит — впрочем, и ничего принципиально плохого тоже, уверен Межевич.

«Курс Литвы не определяется ни президентом, ни премьером. Он задается в Брюсселе и штаб-квартире НАТО. А в Вильнюсе сидит подтанцовка, которая будет выполнять те приказы, которые поступят из Европы», — добавил эксперт.

Впрочем, нынешние выпады Литвы в адрес Белоруссии и Калининградской области, заметил он, могут вылиться в очень серьезные последствия в будущем.

«Блокировка Калининграда станет поводом для войны. Соглашение о калининградском транзите было подписано до вступления Литвы в ЕС. Но сейчас этот вопрос в силу несамостоятельности Литовской Республики уже в компетенции Брюсселя. Другое дело, что в Евросоюзе, конечно, хотят победы над Россией, но они хотят ее без войны», — резюмировал Межевич.

