28 октября 2025 в 03:00

Литва грозит блокадой Калининграда: НАТО в шоке от «шаров Лукашенко»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит из России и Белоруссии в Калининград. Поводом для этой инициативы стали инциденты с залетом на литовскую территорию метеозондов с контрабандными сигаретами из Белоруссии. Идея полной сухопутной и морской блокады Калининграда давно зреет в Европе. К каким последствиям для Литвы приведет попытка прервать железнодорожное сообщение с российским эксклавом — в материале NEWS.ru.

В чем Литва обвинила Белоруссию

Литва обвинила Белоруссию в «гибридной атаке» с помощью метеозондов. Таким образом белорусские контрабандисты якобы отправляют в соседнюю страну сигареты, где товар принимают их литовские подельники. На прошлой неделе воздушные шары несколько раз приводили к перебоям в работе аэропорта Вильнюса. По мнению руководства Литвы, это целенаправленные действия против республики.

В ответ Вильнюс ввел временные ограничения на пересечение границы с Белоруссией, а позже литовский президент Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область — российский эксклав на Балтике, где проживают свыше миллиона человек, расположен крупный порт и объекты Минобороны РФ.

Метеозонд с контрабандой в Литве Метеозонд с контрабандой в Литве Фото: VSAT

Как угрозы Литвы Калининграду расценивают в РФ

«Ситуация с угрозами Литвы ограничить транзит в Калининградский эксклав на фоне истории с белорусскими „метеозондами“ является очередным витком сложной гибридной войны, которую Запад ведет против России», — заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», заместитель главы комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

По его словам, это многоуровневый кризис, затрагивающий международное право, логистику, региональную безопасность и психологическое состояние людей.

«История с шарами, угрожающими авиабезопасности, выглядит надуманной. Масштабы явления несопоставимы с заявленной угрозой. Это классический прием, используемый против России и Беларуси: найти малозначительный повод для введения непропорционально жестких мер», — отметил Алтухов.

При этом цель, по его словам, очевидна — легитимизация блокады. «Но реальные шаги Вильнюса — не борьба с контрабандой, а поиск любого, даже самого незначительного, предлога для ужесточения и без того ограниченного транзита в Калининград. Это позволяет представить Россию и Беларусь как „агрессоров“, а свои действия — как „вынужденные и оборонительные“», — добавил депутат.

Государственная граница между Литвой и Калининградом Государственная граница между Литвой и Калининградом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто продвигают идею блокады Калининграда и как может ответить Россия

С идеей полной блокады Калининградской области европейские страны НАТО носятся уже давно, и Литва здесь лишь инструмент, рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«Ограничиваются объемы и условия железнодорожного транзита, сведены к минимуму возможности сухопутного пересечения границы, самолеты в Калининград вынуждены делать огромный крюк, не прекращаются попытки морского пиратства и незаконного досмотра грузов на Балтике, регулярно проводятся учения НАТО, имитирующие атаку и захват области», — перечислил Воробьев.

По его словам, установление полномасштабной блокады Калининградской области — это, согласно международному праву, casus belli (повод к войне), и РФ будет вынуждена любой ценой, пусть даже и введением войск и «Орешником», обеспечить надежный сухопутный коридор в область. «Иначе жителям останется только покинуть регион, чего мы допустить не можем», — подчеркнул Воробьев.

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Науседа «затеял очень опасные игры».

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

«Сейчас они решили обыскивать корабли, которые покажутся им подозрительными, в том числе танкеры „серого флота“, идущие из Питера. Дело в том, что основной поток идет морским путем из порта Санкт-Петербург в Калининградскую область. Я думаю, под этим предлогом они хотят осматривать и наши корабли, проверяя, что мы везем в Калининград. Но они забывают, что у нас находится основная база Балтийского флота, и мы тоже можем осматривать некоторые суда, которые нам покажутся подозрительными», — сказал Колесник.

Как Россия решит проблемы с Литвой

Военный эксперт Александр Собянин считает, что никакая военная операция против Литвы не понадобится. «Не надо унижать наших военных, предлагая им сражаться со всякой швалью», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, Литва не имеет возможности установить блокаду, потому что любая попытка ограничить железнодорожное сообщение из РФ через Белоруссию приведет к тому, что Москва будет вынуждена незамедлительно и вынужденно действовать по зеркальному дипломатическому и военно-дипломатическому протоколу.

«Это приведет к немедленной блокировке автодорожного, железнодорожного и авиасообщения через РФ и Белоруссию, остановку поставок газа и электричества, которые, несмотря ни на что, продолжаются. Остановка поставок газа на предприятия остановит хозяйственную жизнь республики — они продержатся не более двух недель, и ни Польша, ни Запад не помогут», — объяснил Собянин.

Более того, он считает, что такое развитие событий только ускорит неизбежное изменение характера государственности Литвы.

Вильнюс Вильнюс Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нынешняя Литва — это не результат независимости от Российской империи и Советского Союза, а продукт сталинского периода СССР. До Сталина у Литвы не было Клайпеды — основного порта, и не было Вильно (нынешнего Вильнюса) — города, населенного белорусами и евреями и управлявшегося поляками», — рассказал Собянин.

По его словам, после завершения продолжающегося передела границ в Европе и Клайпеда, и Вильнюс окажутся в Белоруссии в составе Союзного государства РФ и РБ. «Планы передачи Клайпеды и Вильно в Белоруссию рассматривались еще в 40-х годах прошлого века, но не были реализованы. Видимо тогда время еще не пришло. В будущем Литва же останется в виде небольшого, преимущественно сельского анклава с культурной автономией и самоуправлением. Полностью уничтожать очень старую литовскую государственность никто не будет», — заключил эксперт.

