В Минобороны РФ опровергли нарушение границ Литвы российскими самолетами МО: российские истребители Су-30 не нарушали границы Литвы в ходе учебной миссии

Над Калининградской областью были проведены учебно-тренировочные полеты российских истребителей, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Военное ведомство опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Литвы, подчеркнув, что все маневры выполнялись строго в рамках плана. В них участвовали истребители Су-30, которые от маршрута полета не отклонялись.

Полеты проходили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над территорией РФ, <…> самолеты <…> не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, — говорится в публикации.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее обвинил российские военные самолеты в нарушении воздушного пространства республики. Инцидент якобы произошел вечером в четверг, 23 октября. Он охарактеризовал произошедшее как «вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы».

До этого сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов по территории Украины. Как сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны, эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности государства.