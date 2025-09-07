Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:09

Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо

Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша в ночь на 7 сентября подняла в воздух истребители на фоне ударов по территории Украины, сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны на своей странице в Х. Там пояснили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности государства.

Польская и союзная авиация действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высший уровень боевой готовности, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в украинском городе Кременчуг взрыв повредил автомобильно-железнодорожный мост через Днепр. В компании «Укржелдорога» рассказали, что из-за ЧП изменился график движения поездов. Ночью в Полтавской области действовала воздушная тревога, а в Кременчуге раздались десятки взрывов.

Накануне вечером в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши упал неизвестный летательный аппарат. По словам журналистов, он рухнул в 500 метрах от жилых построек. На место выехала полиция, правоохранители выясняют детали инцидента. Район оцеплен, при падении объекта никто не пострадал.

Польша
Украина
Европа
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине
Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные «качели»
«Лаборатория Касперского» провела анализ хакерских групп, атакующих Россию
«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от пушкинской
Ленивое овощное рагу — готовится само: 20 минут и ужин на столе!
Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью
Борьба за двор без машин обернулась арестом для москвича
Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов
Военэксперт ответил, из-за чего мог начаться пожар в здании кабмина в Киеве
Выявлен неочевидный фактор, ускоряющий ухудшение памяти
«Начат в Российской империи»: Сальдо сделал громкое заявление о Херсоне
В «СберНПФ» раскрыли размер пенсии для россиян без трудового стажа
Рогов сообщил об освобождении Юнаковки
Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо
Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии
Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой
Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол
Полиция спасла истощенного ребенка, который провел всю жизнь в заточении
Названа возможная причина массированных ударов России по ВПК Украины
На Урале нашли пугающие останки одного древнего животного
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.