Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов по Украине

Польша в ночь на 7 сентября подняла в воздух истребители на фоне ударов по территории Украины, сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны на своей странице в Х. Там пояснили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности государства.

Польская и союзная авиация действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высший уровень боевой готовности, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в украинском городе Кременчуг взрыв повредил автомобильно-железнодорожный мост через Днепр. В компании «Укржелдорога» рассказали, что из-за ЧП изменился график движения поездов. Ночью в Полтавской области действовала воздушная тревога, а в Кременчуге раздались десятки взрывов.

Накануне вечером в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши упал неизвестный летательный аппарат. По словам журналистов, он рухнул в 500 метрах от жилых построек. На место выехала полиция, правоохранители выясняют детали инцидента. Район оцеплен, при падении объекта никто не пострадал.