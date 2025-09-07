Взрыв остановил поезда на Украине В Кременчуге железнодорожный мост через Днепр поврежден из-за взрыва

В украинском городе Кременчуг взрыв повредил автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, сообщает компания «Укржелдорога» в Telegram-канале. Там рассказали, что из-за ЧП изменился график движения поездов.

Пассажиров в регионе будут доставлять на станции на автобусах, пока не закончится ремонт поврежденного участка. Прошлой ночью в Полтавской области действовала воздушная тревога, а в Кременчуге раздались десятки взрывов.

Ранее стало известно, о возгорании морского порта под Одессой. По словам горожан, мощное пламя вспыхнуло в Черноморске после объявления воздушной тревоги. Местные жители жаловались на гарь и неприятный запах в воздухе. Причины пожара не уточняются. По предварительным данным, пламя охватило 100-метровую эстакаду.

До этого сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска обесточена железнодорожная инфраструктура. Это стало причиной приостановки электропоездов ближнего и дальнего следования. Для перевозки пассажиров были привлечены резервные тепловозы и автобусы.