Жители Одессы жалуются на масштабный пожар после объявления тревоги

Под Одессой горит морской порт, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев. По словам горожан, мощное пламя вспыхнуло в Черноморске после объявления воздушной тревоги.

В издании уточнили, что местные жители жалуются на гарь и неприятный запах в воздухе. Причины возгорания не уточняются. По предварительным данным, пламя охватило 100-метровую эстакаду.

Ранее сухогруз подорвался на мине и начал тонуть возле Одессы. Отмечается, что дифферент судна пришелся на корму. Название сухогруза и детали не раскрывались, украинские власти официально не комментировали инцидент.

Также в компании «ДТЭК» сообщили о повреждении четырех энергетических объектов в Одесской области. На предприятии отметили, что специалисты приступят к осмотру оборудования сразу после указаний со стороны военных и спасателей.

Кроме того, сразу несколько поездов отстали от расписания из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. В «Украинских железных дорогах» уточнили, что задержка составляла от двух часов.