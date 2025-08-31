День знаний — 2025
31 августа 2025 в 11:22

Сухогруз подорвался на мине и начал тонуть возле Одессы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сухогруз нашел на мину и получил повреждения, сообщили в издании «Страна.ua». По информации журналистов, судно начало тонуть возле Одессы.

Отмечается, что дифферент сухогруза пришелся на корму. Название судна и детали не раскрывались, украинские власти официально не комментировали инцидент.

Ранее в компании «ДТЭК» сообщили о повреждении четырех энергетических объектов в Одесской области. На предприятии отметили, что специалисты приступят к осмотру оборудования сразу после указаний со стороны военных и спасателей.

Также Mash рассказал, что ВС России атаковали порты и военные склады под Одессой ракетами Х-101. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию. Главный удар пришелся на Одессу и окрестности города, заявили авторы канала.

Кроме того, Telegram-каналы писали, что в Одессе зафиксированы взрывы и пожары в результате мощной атаки на объекты противника. Военкоры отмечают вероятность повреждения критически важной инфраструктуры. ВС РФ минимум три часа наносили удары по одесским портам. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

