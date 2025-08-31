День знаний — 2025
31 августа 2025 в 10:21

В Одесской области повреждены четыре энергообъекта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Четыре энергетических объекта в Одесской области получили повреждения, сообщили в Telegram-канале компании «ДТЭК». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы, — пояснили в компании.

Ранее Mash сообщил, что российская армия минувшей ночью атаковала цели на Украине ракетами Х-101. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию. По данным авторов канала, главный удар пришелся на Одессу и окрестности города.

Также начальник Генштаба России Валерий Герасимов рассказал, что ВС удалось поразить украинские объекты военной промышленности. Среди них — предприятия «Южмаш» и «КБ имени Янгеля» в Днепропетровске, а также по завод «Мотор Сич» в Запорожье. Кроме того, ударам подверглись сборочные цеха Павлоградского химического завода.

Накануне, 30 августа, Воздушные силы ВСУ также сообщали о массированном ударе по целям на Украине. По их данным, применялись ударные БПЛА и ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Украина
Одесская область
удары
энергетика
