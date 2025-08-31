День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:35

Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы

Mash: ВС России атаковали порты и военные склады под Одессой ракетами Х-101

Бомбардировщик Ту-95МСМ ВКС РФ наносит удары крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 Бомбардировщик Ту-95МСМ ВКС РФ наносит удары крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российская армия минувшей ночью атаковала цели на Украине ракетами Х-101, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, главный удар пришелся на Одессу и окрестности города. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Отмечается, что удары нанесены по портам, судоремонтным заводам и складам ВСУ. В Ильичевске часть района осталась без света. Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска. Вместе с этим дроны заметили в Сумской и Харьковской областях.

Ранее Telegram-каналы писали, что в Одессе зафиксированы взрывы и пожары в результате мощной атаки на объекты противника. Военкоры отмечают вероятность повреждения критически важной инфраструктуры. ВС РФ минимум три часа наносили удары по одесским портам.

Накануне, 30 августа, Воздушные силы ВСУ также сообщали о массированном ударе по целям на Украине. По их данным, применялись ударные БПЛА и ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Одесса
ВС РФ
Украина
военные базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
В Крыму разоблачили планы Зеленского по «гарантиям» для Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.