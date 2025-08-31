Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы Mash: ВС России атаковали порты и военные склады под Одессой ракетами Х-101

Российская армия минувшей ночью атаковала цели на Украине ракетами Х-101, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, главный удар пришелся на Одессу и окрестности города. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Отмечается, что удары нанесены по портам, судоремонтным заводам и складам ВСУ. В Ильичевске часть района осталась без света. Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска. Вместе с этим дроны заметили в Сумской и Харьковской областях.

Ранее Telegram-каналы писали, что в Одессе зафиксированы взрывы и пожары в результате мощной атаки на объекты противника. Военкоры отмечают вероятность повреждения критически важной инфраструктуры. ВС РФ минимум три часа наносили удары по одесским портам.

Накануне, 30 августа, Воздушные силы ВСУ также сообщали о массированном ударе по целям на Украине. По их данным, применялись ударные БПЛА и ракеты воздушного, наземного и морского базирования.