Атака «Гераней» на порты Одессы ночью 31 августа: что известно, какие цели

Военкоры и военно-политические Telegram-каналы сообщают, что в ночь на 31 августа российские силы атакуют объекты противника в Одессе. Что об этом известно?

Что известно об атаке по целям ВСУ ночью 31 августа

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в Одессе фиксируются взрывы и пожары в результате мощной атаки на объекты противника.

«В Одессе зафиксированы прилеты и пожары в результате ночной атаки беспилотников типа „Герань“», — говорится в публикации.

Авторы канала отмечают, что вероятно повреждение критически важной инфраструктуры.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале также сообщает, что ночью в воскресенье в Одесской области гремят взрывы.

«Особенно мощный прилет с последующим пожаром — в Черноморске. Местные каналы сообщают о работе „Гераней“ по инфраструктурным объектам, в т. ч. в районе морского порта», — пишет журналист.

Telegram-канал Condottiero в 01:47 мск написал, что ВС РФ третий час наносят удары по одесским портам.

«ВС РФ третий час кошмарят порты Одессы. Более 100 „Гераней“ против четырех расчетов ПВО и десятка МОГов оппонентов. „Герани“ выигрывают без участия „Искандеров“ и KN-23/24. Вчера ночью решен вопрос с широко рекламируемыми ВСУ ракетами „Фламинго“ и „Сапсан“. Их больше нет. Нет и не будет. Осталось закрыть тему с производством реактивных дронов, и это в ближайшей перспективе будет исполнено», — пишет канал.

Военный блогер Юрий Подоляка также пишет, что сегодня под ударом находится Одесская область, в воздух подняты «огромные рои» «Гераней» и «Гербер», которые атакуют заранее обнаруженные цели.

«Сегодня достается Одесской области. Огромные рои „Гераней“ и „Гербер“ атакуют выявленные цели. В основном атакуются объекты энергетической инфраструктуры, порты, склады, системы ПВО», — сообщил блогер.

Что известно об атаке на Украину 30 августа

Накануне, 30 августа, Воздушные силы ВСУ сообщили о массированном ударе по целям на Украине в ночь на 30 августа. По их данным, применялись ударные БПЛА и ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

ВСУ сообщают, что Россия применила 537 ударных БПЛА типа «Герань-2» и дронов — имитаторов целей, восемь баллистических ракет «Искандер-М» и 37 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и Х-59. Украинская сторона подтвердила попадание пяти ракет и 24 ударных БПЛА в семи районах и падение обломков в 21 районе, однако реальное количество попаданий может быть значительно больше.

«Комплексное применение высокоточного оружия различного типа позволило: одновременно поразить объекты ВПК, энергетики и логистики; вывести из строя предприятия, обслуживавшие украинский военно-промышленный комплекс; нанести урон резервным силам ВСУ, размещенным в прифронтовых районах», — указывает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Сообщается, что удары в ночь на 30 августа наносились по всей территории Украины.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

