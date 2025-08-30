Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 30 августа

В ночь на 30 августа системы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили воздушную атаку над территорией Тульской области. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали в городе Алексине.

«В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят осмотр территории и оценку возможных последствий. По предварительным данным, жертв и значительных разрушений не зафиксировано.

Кроме того, ночью в субботу с 02:40 не менее восьми взрывов прогремели в небе над центром Краснодара, передает Telegram-канал Mash. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Очевидцы говорят, что дроны летели низко и громко жужжали. В Фестивальном микрорайоне у жителей дрожали окна и стены. Работает ПВО. После уничтожения БПЛА в городе вспыхнул пожар, что именно горит — пока неизвестно», — говорится в посте.

Также, по информации канала, было слышно около трех взрывов в небе над Прикубанским районом и два взрыва над Новой Адыгеей.

В аэропорту Сочи введен план «Ковер», задержали 18 рейсов: девять на вылет и на прилет.

Позже оперативный штаб региона сообщил, что пожар на 300 квадратных метрах произошел на территории Краснодарского НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок. Предварительно, пострадавших нет.

Уточняется, что сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали.

Также в ночь на субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские БПЛА атаковали город Сызрань в Самарской области. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Как местные рассказали SHOT, они проснулись от громких взрывов около четырех часов утра. Было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий», — пишут авторы.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 29 августа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над Брянской областью (18 единиц), Республикой Крым (10) и акваторией Черного моря (девять).

Кроме того, силы ПВО перехватили восемь беспилотников над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской, а также по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.

Первые сообщения о дронах ВСУ над Орловской областью появились в СМИ около часа ночи. Telegram-каналы сообщили со ссылкой на местных жителей, что беспилотные летательные аппараты атаковали город Орел.

По словам очевидцев, в городе сработали системы противовоздушной обороны и были зафиксированы множественные взрывы. Они стали раздаваться после полуночи 29 августа. Местные жители насчитали не менее 15 звуков. Очевидцы также рассказали о падении обломков сбитого беспилотника на жилой дом. В здании были выбиты несколько окон.

Губернатор региона Андрей Клычков написал в Telegram-канале, что в результате отражения атаки дронов получили повреждения гражданские объекты. По его словам, обломки сбитых БПЛА упали на два здания в Орле и еще два — в других муниципальных образованиях области.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил глава региона.

