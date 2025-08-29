Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 29 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 29 августа

В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны за три часа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов с 21:00 28 августа по 00:00 29 августа.

«С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Брянской областью (10 единиц). Далее следуют Ростовская область (четыре дрона) и Тульская область (два дрона). По одному БПЛА ликвидировано над Орловской и Курской областями, а также Республикой Крым.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей также сообщил, что БПЛА Вооруженных сил Украины атакуют город Орёл. По словам очевидцев, в городе работали силы ПВО и фиксировались множественные взрывы. Минобороны России данные сведения не комментировало.

SHOT пишет, что взрывы начали раздаваться после полуночи 29 августа, и местные жители насчитали не менее 15 хлопков. Очевидцы также рассказали каналу о падении обломков сбитого беспилотника на жилой дом. SHOT сообщил, что в здании было выбито несколько окон. Также канал со ссылкой на очевидцев проинформировал о возгорании и дыме, замеченных в одном из районов города.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале рассказал, что в результате отражения атаки дронов на регион произошли повреждения гражданских объектов. Обломки сбитых беспилотников повредили два здания в Орле и еще два в других муниципальных образованиях области.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил глава региона.

На местах работают сотрудники оперативных служб, ситуация взята под контроль. На несколько минут в области включался сигнал ракетной опасности, после чего обстановка нормализовалась.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами семь регионов России в ночь на четверг, 28 августа, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 102 воздушные цели.

В Минобороны сообщили, что 22 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря. По 21 дрону сбили над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и еще один — над акваторией Азовского моря.

В ночь на 28 августа в Самаре взрывы были слышны на юге города. По словам местных жителей, первые хлопки раздались в районе 02:20 мск.

На кадрах, опубликованных после ударов, видно, как над одной из многоэтажек поднимается густой черный дым. Очевидцы отметили, что дороги рядом с местом ЧП были перекрыты.

Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что регион атаковали украинские дроны. По его словам, работали системы противовоздушной обороны и оперативные службы. В местном аэропорту были введены временные ограничения. В целях безопасности власти ограничили работу мобильного интернета.

Из-за ночной атаки в Самарской области были задержаны 10 поездов. Три пригородных рейса отменили из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Как уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, максимальное время задержки составило более двух часов.

Также Рязанский областной суд вынес приговор 55-летней жительнице Рязани, признав ее виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Женщина получила наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Сотрудники ФСБ установили, что жительница Рязани вышла на контакт с представителем украинской спецслужбы, используя для связи мессенджеры WhatsApp и Signal. В дальнейшем она целенаправленно пыталась собрать информацию, которая могла нанести ущерб безопасности РФ.

