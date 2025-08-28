День знаний — 2025
28 августа 2025 в 10:05

Россиянке дали пять лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

В Рязани суд приговорил женщину к пяти годам за сотрудничество с Украиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рязанский областной суд вынес приговор жительнице Рязани, признав ее виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины, информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Женщина получила пять лет лишения свободы.

По данным ЦОС, суд приговорил 53-летнюю гражданку РФ к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима. Ее поймали на сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Сотрудники ФСБ установили, что женщина инициировала контакт с представителем украинской спецслужбы, используя для связи мессенджеры WhatsApp и Signal. В дальнейшем она целенаправленно пыталась собрать информацию, которая могла нанести ущерб безопасности РФ.

Правоохранители пресекли ее деятельность. Следственное отделение УФСБ по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье 275.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией. В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее жительница Забайкалье получила пять лет лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Женщина регулярно публиковала в Telegram сообщения, которые оправдывают деятельность украинских спецслужб.

