Чем известен пик Победы, где пропала Наговицына: чем опасен, сколько трупов

Восхождение на пик Победы — самую высокую точку горной системы Тянь-Шань — обернулось трагедией не только для альпинистки Натальи Наговицыной. Чем опасно это место, сколько трупов так и осталось лежать в горах?

Что известно о пике Победы, чем опасен

Пик Победы признан одним из самых опасных семитысячников в пределах бывшего Советского Союза и входит в топ самых смертоносных вершин планеты.

Кроме того, он является самым северным семитысячником на Земле, что значительно усложняет его восхождение из-за крайне суровых климатических условий, таких как экстремальные морозы, сильные ветра и непредсказуемые погодные изменения.

Для восхождения на эту вершину необходимо ждать «окно», которое длится не более четырех дней. Если его пропустить, могут быть серьезные проблемы: за считаные часы температура на пике может падать до -40 °С.

Альпинисты отмечают, что техническая сложность маршрута здесь не самая высокая, и некоторые даже спускаются с лыжными палками по нижней части. Однако главная угроза исходит от непредсказуемой погоды и риска лавин. Именно это, вероятно, объясняет трагическую статистику восхождений на пик Победы.

Примерно каждый третий альпинист, достигший вершины, не возвращается. Пик стал местом гибели более 100 человек, а несколько экспедиций числятся пропавшими без вести.

Сколько трупов альпинистов лежит на склонах пика Победы

Альпинист Александр Абрамов рассказал, что пик Победы называют «вершиной смерти», потому что на горе лежит множество трупов. По его словам, трагические несчастные случаи здесь происходят регулярно. Он отметил, что одна из причин этого — катастрофические погодные условия.

«Всего на склонах горы лежит порядка ста трупов. За всю историю на пик Победы поднималось всего 500–600 человек, из них погибал каждый четвертый. Погода на горе меняется несколько раз в день, в сутки может выпасть два метра снега», — резюмировал Абрамов.

Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыев заявил, что число погибших альпинистов в районе пика Победы может оказаться значительно выше первоначальных данных.

Ведомство совместно с МВД проводит работу по установлению точного количества жертв среди альпинистов в этом высокогорном районе.

«Неофициально там еще больше тел. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть», — заявил Чарыев.

По данным Telegram-канала SHOT, только в августе 2025 года на пике Победы погибли минимум пять альпинистов: двое россиян, двое иранцев и итальянец. Спасательные работы осложнены погодными условиями, тела четверых погибших остаются в горах.

Из-за опасных погодных условий забирать тела четырех альпинистов в ближайшее время не планируют. Известно местоположение только итальянца и россиянки, восходивших в связке. Обнаружить иранцев не смогли даже с дрона.

