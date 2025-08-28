Атака на Самару, новые детали трагедии с альпинисткой: что будет дальше

ВСУ с помощью беспилотников атаковали Самару, раскрыты новые детали инцидента с альпинисткой Натальей Наговицыной, следователи установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Последствия ночной атаки ВСУ на Самару

Ночью 28 августа ВСУ с помощью беспилотников атаковали Самару. В связи с этим Росавиация ввела в местном аэропорту временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Telegram-канала Mash, взрывы были слышны на юге города.

«По словам местных, первые звуки были в 03:23 по местному времени (02:23 мск. — NEWS.ru), после этого последовали еще 10 громких взрывов. Жители добавили, что БПЛА летели низко, из-за чего окна дрожали и срабатывали сигнализации машин», — уточнил канал.

На фоне происходящего к населению обратился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подтвердил, что регион подвергся атаке украинских БПЛА, в связи с чем работали системы противовоздушной обороны и оперативные службы.

«В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета. Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не становиться пособником врага. Сохраняйте спокойствие. Телефон служб экстренного реагирования — 112», — подчеркнул Федорищев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги в свою очередь сообщили, что из-за падения беспилотника в районе станции Кряж в Самарской области были задержаны 10 поездов. Максимальное время задержки составило более двух часов.

«28 августа в результате падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж — Липяги, Самарская область) была временно нарушена работа контактной сети», — говорится в сообщении.

Жительница Самары рассказала, что проснулась посреди ночи во время атаки дронов. По ее словам, сперва во дворе завыли бродячие собаки, а после над городом начали пролетать БПЛА. Как утверждает женщина, она своими глазами видела один из беспилотников.

«Я проснулась, и мне стало жутко от этого воя собак, они никогда такого не делали. Как-то не по себе аж стало. Потом через какое-то время началось все. Там было больше 20 беспилотников, над моим домом пролетал один, я его видела», — отметила горожанка.

Она добавила, что в моменте налета БПЛА ей казалось, будто она смотрит кино. Собеседница также добавила, что в районе атаки перекрыли дороги, а на место оперативно выехали спецслужбы.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 28 августа ВСУ атаковали беспилотниками сразу семь регионов. Дежурными средствами ПВО были сбиты 102 воздушные цели. Уточняется, что большую часть беспилотников, а именно 22, сбили над акваторией Черного моря.

Также по 21 дрону уничтожили над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и еще один — над акваторией Азовского моря.

Наговицыну предупреждали об опасности восхождения на пик Победы?

Сразу три гида запретили подъем в горы российской альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, такое решение было обусловлено низким уровнем ее подготовки. Несмотря на это, женщина все же собрала команду, которая оказалась неслаженной, отметил Пятницин.

«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — сказал он.

Наговицына находится на пике Победы на высоте около семи тысяч метров с 12 августа. Альпинистка сломала ногу при восхождении на вершину, а попытки ее спасти оказались безрезультатными. Женщину признали без вести пропавшей. Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов уточнил, что такое решение обусловлено невозможностью установить ее местонахождение и состояние.

«Да, Наговицына признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — прокомментировал он.

Спасательные службы считают, что провести дальнейшую операцию по поиску альпинистки не представляется возможным из-за сложных погодных условий и высоты. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что если Наговицына еще жива, то это настоящее чудо. При этом сам он убежден, что россиянка, скорее всего, уже погибла.

Наталья Наговицына Фото: Социальные сети

«Мы можем говорить, что, скорее всего, Наталья погибла. Если она жива на данный момент, то это равносильно чуду. Они случаются, но нельзя говорить по видеосъемке, что она точно умерла», — считает спасатель.

Он добавил, что эвакуировать Наговицыну невозможно. Киселев объяснил, что работать в данных условиях невероятно трудно: добраться до альпинистки нельзя ни пешком, ни на вертолете.

«Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит, скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело», — заключил Киселев.

Аэровидеосъемка с использованием БПЛА не выявила признаков, что российская альпинистка жива. По данным Mash, спасательная операция уже обошлась в $58,8 тысячи — почти 5 млн рублей. У россиянки же базовая туристическая страховка — всего на $35 тысяч. В случае смерти альпинистки остальные 2,5 млн рублей могут взыскать с ее сына.

Помимо Наговицыной, в группе было еще трое альпинистов: россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. С последним женщина была знакома уже несколько лет. Группа успешно поднялась на вершину, и 12 августа начала спуск. На самом опасном участке — Черной Скале — и произошла трагедия. Мокринский сорвался и потянул за собой напарницу. Он отделался ушибами, а женщина сломала ногу и потеряла способность передвигаться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киргизский альпинист Илим Карыпбеков выразил мнение, что Мокринского нельзя обвинять в произошедшей с женщиной трагедии. По его словам, мужчина оказал ей максимальную помощь.

«Наталья сломала ногу, но Роман оказал ей первую помощь, уложил под камень. Роману было бесполезно [с ней] оставаться, нужно было идти за помощью», — подчеркнул эксперт.

Карыпбеков уточнил, что, даже будучи уставшим, Мокринский все же смог догнать других членов группы — Зигмунда и Синигалью, которые спустя время отправились на помощь россиянке. Запас еды, воду, спальный мешок и палатку Наталье принес Лука. Именно он первым пытался вытащить альпинистку из западни. Спасти не получилось, и уже по пути вниз итальянец погиб — случился отек мозга, вызванный переохлаждением. Его тело до сих пор лежит в пещере на высоте 6,8 тысячи метров.

В Германии установили всех подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Следователи из ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, пишут западные СМИ. Журналисты отметили, что выданы ордера на арест шести граждан Украины.

Источники уточнили, что седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте «Андромеда». Согласно документам, после установки взрывчаток на газопроводах участники диверсии отправились в порт Вик, и спустя несколько дней прогремели взрывы.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный по подозрению в причастности к подрыву газопровода, признался, что на момент диверсии служил в ВСУ. В ходе допроса мужчина заявил, что был командиром одного из украинских подразделений и ушел в отставку в декабре 2023 года.

Фото: РИА Новости

При этом Кузнецов отверг обвинения в причастности к диверсии. По его словам, в момент подрыва «Северных потоков» он находился на Украине. Прокуратура ФРГ в свою очередь считает, что мужчина был одним из координаторов операции. Суд оставил украинца под стражей из-за угрозы бегства.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал арест Кузнецова доказательством того, что все заявления СМИ о подрыве «Северных потоков» Россией были абсурдными. Он подчеркнул нелогичность версии о причастности Москвы к порче собственной энергетической инфраструктуры.

