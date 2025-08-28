«Мне стало жутко»: жительница Самары описала момент атаки БПЛА

Жительница Самары в беседе с NEWS.ru рассказала, что проснулась посреди ночи во время атаки беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, сперва во дворе завыли бродячие собаки, а после над городом начали пролетать БПЛА. Как утверждает женщина, она своими глазами видела один из беспилотников.

Я проснулась, и мне стало жутко от этого звука собак, они никогда такого не делали. Как-то не по себе аж стало. Потом через какое-то время началось все. Там было больше 20 беспилотников, над моим домом пролетал один, я его видела, — отметила горожанка.

Она добавила, что в моменте налета беспилотников ей казалось, будто она смотрит кино. Собеседница также рассказала, что в районе атаки перекрыты дороги. По ее словам, на местах работают спецслужбы.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. На опубликованных кадрах видны последствия налета дронов. По данным Министерства обороны России, всего над Самарской областью сбили 21 летательный аппарат.