День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 09:47

«Мне стало жутко»: жительница Самары описала момент атаки БПЛА

Жительница Самары призналась, что всю ночь не спала из-за атаки беспилотников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Самары в беседе с NEWS.ru рассказала, что проснулась посреди ночи во время атаки беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, сперва во дворе завыли бродячие собаки, а после над городом начали пролетать БПЛА. Как утверждает женщина, она своими глазами видела один из беспилотников.

Я проснулась, и мне стало жутко от этого звука собак, они никогда такого не делали. Как-то не по себе аж стало. Потом через какое-то время началось все. Там было больше 20 беспилотников, над моим домом пролетал один, я его видела, — отметила горожанка.

Она добавила, что в моменте налета беспилотников ей казалось, будто она смотрит кино. Собеседница также рассказала, что в районе атаки перекрыты дороги. По ее словам, на местах работают спецслужбы.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. На опубликованных кадрах видны последствия налета дронов. По данным Министерства обороны России, всего над Самарской областью сбили 21 летательный аппарат.

Самара
Самарская область
беспилотники
БПЛА
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
В аэропорту Сочи предупредили о переносах и отменах рейсов
Главный знаток России в ЦРУ лишился допуска к секретным данным
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.