28 августа 2025 в 07:23

Свыше 100 беспилотников атаковали регионы России посреди ночи

Средства ПВО сбили 102 беспилотника над регионами России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу семь регионов России в ночь на четверг, 28 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 102 воздушных цели.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что большую часть беспилотников, а именно 22, сбили над акваторией Черного моря. Также по 21 дрону уничтожили над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и еще один — над акваторией Азовского моря.

Telegram-канал SHOT сообщил, что на территории Самары и Самарской области произошла массированная атака со стороны ВСУ. Согласно его сведениям, жители города слышали более 10 мощных взрывов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

