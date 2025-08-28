День знаний — 2025
28 августа 2025 в 07:07

Жители Самары услышали серию мощных взрывов

SHOT: более 10 взрывов прогремело в Самаре

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщает, что на территории Самары и Самарской области произошла массированная атака Вооруженных сил Украины. Согласно его сведениям, жители города слышали более 10 мощных взрывов. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, первые хлопки раздались в районе 3:20 по местному времени (02:20 мск). Источник предположил, что целью украинской атаки могло стать одно из предприятий на окраине города. По его данным, в настоящее время там виден столб дыма и зарево от пожара.

Ранее в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника приостановили движение поездов. На фоне атаки в регионе также загорелось здание, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.

До этого SHOT сообщал, что в поселке Афипский Краснодарского края начался пожар на предприятии после атаки украинских беспилотников. Местные жители утверждают, что они проснулись посреди ночи от громких звуков, всего было слышно до восьми хлопков. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Самарская область
Самара
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
взрывы
