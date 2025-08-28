День знаний — 2025
28 августа 2025 в 05:23

В российском регионе начался пожар на фоне атаки ВСУ

SHOT сообщил, что после серии взрывов в Краснодарском крае начался пожар

ПВО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что после серии взрывов в поселке Афипский Краснодарского края начался пожар на предприятии, предварительно, населенный пункт атаковали дроны ВСУ. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Жители рассказали SHOT, что они проснулись от громких звуков приблизительно в 3:00 мск, всего было слышно до восьми хлопков. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что системы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в небе над Воронежем. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой жертв или разрушений. Оборонное ведомство также новость не комментировало.

Кроме того, российские ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. В пресс-службе Министерства обороны РФ информировали, что средствам удалось уничтожить 133 украинских беспилотника самолетного типа.

До этого в связи с возможной угрозой в аэропорту Волгограда были отменены взлеты и прилеты воздушных судов. Как рассказали представители Росавиации, данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

ВСУ
БПЛА
атаки
Краснодарский край
