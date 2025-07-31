Самолеты вновь перестали летать над одним из российских городов

Самолеты вновь перестали летать над одним из российских городов Росавиация ввела временные ограничения на полеты в волгоградском аэропорту

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель ФАВТ.

Точные сроки действия ограничений и их причины пока не уточняются. Пассажирам, планирующим вылеты или прилеты через волгоградский аэропорт, рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Ожидается, что нормальная работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время. Это произойдет после устранения причин, вызвавших необходимость введения ограничений.

Ранее представители Росавиации обратили внимание, что авиасообщение Камчатки не было нарушено после мощного землетрясения, произошедшего в регионе. По их словам, авиакомпании осуществляют воздушные перевозки в соответствии с текущим расписанием.