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31 июля 2025 в 01:02

Самолеты вновь перестали летать над одним из российских городов

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в волгоградском аэропорту

Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель ФАВТ.

Точные сроки действия ограничений и их причины пока не уточняются. Пассажирам, планирующим вылеты или прилеты через волгоградский аэропорт, рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Ожидается, что нормальная работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время. Это произойдет после устранения причин, вызвавших необходимость введения ограничений.

Ранее представители Росавиации обратили внимание, что авиасообщение Камчатки не было нарушено после мощного землетрясения, произошедшего в регионе. По их словам, авиакомпании осуществляют воздушные перевозки в соответствии с текущим расписанием.

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