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30 июля 2025 в 15:17

Росавиация раскрыла, повлияло ли землетрясение на авиасообщение Камчатки

Росавиация: авиасообщение Камчатки не было нарушено из-за землетрясения

Вид на новый терминал Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) Вид на новый терминал Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) Фото: Валерия Косилова/ТАСС

Авиасообщение Камчатки не было нарушено после мощного землетрясения, произошедшего в регионе, заявили представители Росавиации в своем Telegram-канале. По их словам, авиакомпании осуществляют воздушные перевозки в соответствии с текущим расписанием.

Произошедшее в среду, 30 июля, землетрясение (магнитудой более восьми баллов) на Камчатке не повлияло на работу воздушного транспорта в регионе. Все запланированные рейсы выполняются в соответствии с расписанием, — говорится в сообщении.

Ранее камчатский министр по ЧС Сергей Лебедев заявил, что после мощного землетрясения у побережья региона образовалось цунами. По его словам, высота волны, зарегистрированной в Елизовском районе, достигала четырех метров. Она была замечена вблизи метеостанции «Водопадная».

Кроме того, замначальника Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС России Иван Лемихов заявил, что угрозы цунами для берегов Камчатки уже нет. По его словам, в ведомстве не зафиксировали опасного повышения уровня воды в населенных пунктах региона.

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