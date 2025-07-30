Росавиация раскрыла, повлияло ли землетрясение на авиасообщение Камчатки Росавиация: авиасообщение Камчатки не было нарушено из-за землетрясения

Авиасообщение Камчатки не было нарушено после мощного землетрясения, произошедшего в регионе, заявили представители Росавиации в своем Telegram-канале. По их словам, авиакомпании осуществляют воздушные перевозки в соответствии с текущим расписанием.

Произошедшее в среду, 30 июля, землетрясение (магнитудой более восьми баллов) на Камчатке не повлияло на работу воздушного транспорта в регионе. Все запланированные рейсы выполняются в соответствии с расписанием, — говорится в сообщении.

Ранее камчатский министр по ЧС Сергей Лебедев заявил, что после мощного землетрясения у побережья региона образовалось цунами. По его словам, высота волны, зарегистрированной в Елизовском районе, достигала четырех метров. Она была замечена вблизи метеостанции «Водопадная».

Кроме того, замначальника Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС России Иван Лемихов заявил, что угрозы цунами для берегов Камчатки уже нет. По его словам, в ведомстве не зафиксировали опасного повышения уровня воды в населенных пунктах региона.