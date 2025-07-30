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30 июля 2025 в 14:29

Появились новые подробности об угрозе цунами для берегов Камчатки

В МЧС сообщили об отмене угрозы цунами для берегов Камчатки

Фото: ipa-agency.net/Global Look Press

Угроза цунами для берегов Камчатки снята, сообщил NEWS.ru замначальника Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС России Иван Лемихов. По данным ведомства, в населенных пунктах региона не фиксируется значительного увеличения уровня воды.

Угроза цунами для берегов Камчатки миновала. Значительного увеличения уровня воды вблизи населенных пунктов зафиксировано не было. В течение дня осмотровые группы обследовали отдельные категории зданий. В основном, разрушений нет, здания во время сильного землетрясения устояли. Выявлено обрушение фасада у здания детского сада, находящегося на ремонте, — поделился Лемихов.

В этот же день спасательные службы оказали помощь группе серферов, находившихся на побережье Халактырского пляжа в палаточном лагере. В условиях объявленной угрозы цунами оперативно организовали их эвакуацию в безопасную зону. Всего было эвакуировано порядка 60 человек, для чего задействовали три специализированных автомобиля спасательных подразделений.

На следующий день продолжение работ по обследованию зданий и сооружений продолжится. Подразделения камчатского МЧС по-прежнему работают в режиме повышенной готовности.

Ранее в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как мощное землетрясение на Камчатке раскачало колокольню местного православного храма и «позвонило» в колокола. Очевидцы, которые засняли природную стихию в действии, начали молиться за кадром.

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