Землетрясение на Камчатке «позвонило» в колокола церкви

Мощное землетрясение на Камчатке раскачало колокольню местного православного храма и «позвонило» в колокола, передает Telegram-канал Baza, который опубликовал соответствующее видео. Очевидцы, которые засняли природную стихию в действии, начали молиться за кадром.

В видео можно увидеть, как массивная религиозная постройка раскачивается от подземных толчков, а из нее доносится колокольный звон. Примечательно, что колокольня выстояла, выдержав напор природной стихии.

Ранее в Сети появились кадры, снятые очевидцами, на которых можно увидеть момент мощного землетрясения на Камчатке, а также последствия стихийного бедствия. Одна из местных жительниц запечатлела раскачивающиеся цветы на подоконнике и автомобили, припаркованные у дома. Она уточнила, что вышла на улицу, так как ей было очень страшно.

Кроме того, журналисты опубликовали фото частично обрушившегося здания детского сада в Петропавловске-Камчатском. По их информации, детей внутри не было в момент землетрясения, так как в помещении производился ремонт.