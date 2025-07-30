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30 июля 2025 в 07:56

Жители Камчатки засняли на камеру момент мощного землетрясения

Фото: t.me/mchs_official*

Жители Камчатки, заставшие мощное землетрясение, засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия, кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. Магнитуда сейсмособытия составила 8,5. Так, в одном из роликов местная жительница показала, как в доме трясутся цветы на подоконнике. Сама она вышла на улицу, потому что ей было «очень страшно».

В другом видео очевидец заснял потрескавшиеся от землетрясения стены подъезда. Можно заметить, что там также осыпалась штукатурка. Другая жительница Камчатки отметила, что у нее под ногами «земля ходуном ходит».

Утром 30 июля на Елизовский район Камчатки обрушилось цунами с высотой волны, достигшей четырех метров. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Он назвал стихийное бедствие серьезным испытанием для жителей региона.

Кроме того, мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. В результате местные порт и рыбопромышленное предприятие были затоплены волнами цунами. Также обвалился фасад детского сада.

Камчатка
землетрясения
подземные толчки
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